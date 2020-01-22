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22.01.2020

Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı izle | Hekimoğlu son bölüm fragmanı

Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 5. yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen Hekimoğlu dizisinin 28 Ocak'ta yayınlanacak olan 5. yeni bölümünün tanıtım fragmanı merak konusu oldu. Hekimoğlu dizisinin 5. son bölüm fragmanına ''İnsan kendisinin doktoru olmalı.'' sözü damga vuruyor. İşte Hekimoğlu dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı...

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