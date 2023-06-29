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Evvel Zaman İçinde Yeşilçam! Usta isimlerle bayram sohbeti

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 15:02
A Haber ekibinden Uğur Korkmaz, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve yine Yeşilçam’ın en yakışıklı jönlerinden Serdar Gökhan ile bayrama özel, hem eski bayramları hem de Yeşilçam’ı konuştu. İşte bu renkli sohbet…
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Usta isimlerle bayram sohbeti
Usta isimlerle bayram sohbeti
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