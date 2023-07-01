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Dünyanın ilk ve tek çini müzesi! Hangi eserler var?

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 15:59
Güncelleme:01.07.2023 16:00
Son dakika haberleri... Dünyada ilk ve tek çini müzesi Kütahya'da bulunuyor. Sergilenen eserler büyük ilgi görüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.
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Dünyanın ilk ve tek çini müzesi!
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