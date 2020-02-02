Doğukan Manço babası Barış Manço'ya dair bilinmeyenleri A Haber'e anlattı |Video

Barış Manço’ya saygı albümü yeni bir proje olarak gündeme geldi. Projeyi üstlenen kişilerden biri ise oğlu Doğukan Manço oldu. Projenin detaylarını Doğukan Manço A Haber’e anlattı. Manço: “Proje 2017’den beri gündemdedir. İlkini biz 2001 yılında yapmıştık, son zamanlarda tekrar odaklandık ve birçok kişiyle anlaştık. Kısmetse bu yıl Barış Manço saygı albümü bizlerle olacak.” dedi.

Barış Manço'ya saygı albümü yeni bir proje olarak gündeme geldi. Projeyi üstlenen kişilerden biri ise oğlu Doğukan Manço oldu. Projenin detaylarını Doğukan Manço A Haber'e anlattı.

Doğukan Manço: "İçerisinde Barış Manço klasikleri olacak ancak bizim aile olarak özellikle odaklanmak istediğimiz noktalardan birisi daha gölgede kalmış parçaların gündeme gelmesi olacaktır. O zaman dinlediğimiz müzik ile şimdi ki dinlediğimiz çok farklı. Şuan hızlı tüketim çağındayız. Daha az emek harcanan parçalar yapıldığını düşünüyorum. Eskiden bir şarkının ömrü 3 sene iken şuan 3 haftaya düşmüş durumda. Daha özenli söz yazıları vardı, daha değerliydi. Elbette genele vurmak da yanlış olur." şeklinde konuştu.

Babasını şu sözlerle tanımlayan Doğukan Manço: "İnsanlar her zaman bir saygıyla yaklaşırdı mutlaka her gün bir seveni bizlere seslenirdi. Biz ne o kişiyi görebilirdik ne o kişi babamızı görebilirdi ama o sıcak iletişim hep vardı. Geliyor birisi kapıyı çalıyordu acaba görür müyüz diye, biz hep bunlarla yaşadık. Eğer babam evdeyse ve çok ciddi bir işi yoksa gidip kapıyı açıyordu. Birçok sanatçının güvenliği, koruması ve şoförleri vardı bizim yoktu. Ben bir gün babama "Senin neden koruman yok" diye sordum o ise yanıt olarak bana "beni halkın sevgisinden mi koruyacaklar" demişti…" şeklinde anlattı.