'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. Yarışmacı "Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?" soruya Cüneyt Arkın yanıtı verdi. İşte sorunun doğru yanıtı ve yaşanan o anlara ait videoyu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.