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03.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı
Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Anma programında seslendirilen Neşet Ertaş türküleri duygusal anlar yaşattı.
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