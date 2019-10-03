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03.10.2019

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı

Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde anma töreni düzenlendi. Anma programında seslendirilen Neşet Ertaş türküleri duygusal anlar yaşattı.

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