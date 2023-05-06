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CHP'nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar! Bay Kemal ve yardımcılarını üzecek tablo! O anlar drone kamerası görüntülerine yansıdı

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Giriş: 06.05.2023 23:30
2023 seçimlerine artık günler kalırken HDP ve PKK'nın da destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu yardımcılarıyla birlikte İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. Başka Kocaeli olmak üzere çevre illerden kalabalık bir miting olması adına otobüsler kaldırılırken Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı esnada miting alanındaki büyük boşluklar dikkat çekti. O anlar saat 20.20'de kaydedilen drone görüntülerine böyle yansıdı. İşte o anlar...
CHP’nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar!
CHP'nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar!
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