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07.03.2020

Başkan Erdoğan için Hülya Koçyiğit'ten çarpıcı sözler: Gurur duyuyor iftihar ediyorum |Video

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Hülya Koçyiğit ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sinema sanatçısı Koçyiğit, politik görüşü nedeniyle kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Usta sanatçı "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptığı çabaları, verdiği emeği görüyor ve takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Eserler bırakıyor, bu ülke vatandaşı olarak, bu ülkenin yarınına evlat yetiştiren bir anne olarak gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bunu da ifade ediyorum. Herkesin fikrini ifade ettiği gibi. Bunu bir kısım insanlar eleştiriyor. Eleştirsinler!..." ifadelerini kullandı.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, A Haber muhabiri Emirhan Ergen'in gündeme dair sorularına yanıt verdi.

Koçyiğit, şehit aileleri için başlatılan yardım kampanyası hakkında konuştu. "Yapılan alışverişin geliri şehit ailelerine verilecek. Çarşıyı gezen hanımların duyarlı olmaları beni mutlu etti. Biz Türk insanı böyleyiz. Her zaman yardım etmeye hazırız, lokmamızı sevgimizi paylaşmaya hazırız. Bizi biz yapan en güzel özelliğimiz de bu..."

Kültür ve Sanat Kurulu üyesi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Kültür ve sanat politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ait olduğumuz toplumun kültürünün geleceğe taşınmasıyla ilgili projeler üretip ve düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLER SADECE BANA YAPILMIYOR"

Kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Hülya Koçyiğit, "Eleştiriler sadece bana yapılmıyor. Toplumda belli politik görüşleri olan insanlar, farklı görüşteki insanlar birbirlerini kıyasıya acımasız bir şekilde karalamaya çalışıyorlar. Halbuki gönül diliyor ki, insanız birbirimize muhtacız. Birlikte yaşamı paylaşmaya ihtiyacımız var. Politik görüşlerimiz farklı olabilir. Herkesin farklı dünya anlayışı da olabilir. Demokrasi dediğin insanın fikrini açıkca ifade edebilmesi demektir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptığı çabaları, verdiği emeği görüyor ve takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Eserler bırakıyor, bu ülke vatandaşı olarak, bu ülkenin yarınına evlat yetiştiren bir anne olarak gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bunu da ifade ediyorum. Herkesin fikrini ifade ettiği gibi. Bunu bir kısım insanlar eleştiriyor. Eleştirsinler!...

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