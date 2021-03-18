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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış için gün sayıyor | İnşaattaki son durumu A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 18.03.2021 16:19
Güncelleme:18.03.2021 16:19
İstanbul Taksim'de yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaasında son aşamaya gelindi. İnşaatın yüzde 86'sı tamamlandı. Peki açılış ne zaman? İnşaatın geriye kalan kısmı ne zaman tamamlanacak? Son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında anlattı.

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