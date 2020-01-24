Arka Sokaklar 539. yeni bölüm Hüsnü'nün başı belada! Hüsnü ölüyor mu?

Bu akşam Kanal D ekranında 538. yeni bölümü yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinden heyecan dorukta...Kurye tarafından yakalanan Hüsnü'nün başı belada... Peki Hüsnü kurtulabilecek mi? Hüsnü ölüyor mu? tüm bu soruların yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak. Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragman videosunu yayınlandığı andan itibaren ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu akşam (24 Ocak 2020 Cuma) Kanal D ekranında 538. yeni bölümü yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisinden heyecan dorukta...

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE HÜSNÜ ÖLÜYOR MU?

Kurye tarafından yakalanan Hüsnü'nün başı belada... Peki Hüsnü kurtulabilecek mi? Hüsnü ölüyor mu? tüm bu soruların yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak. Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragman videosunu yayınlandığı andan itibaren ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 538. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? ÖZET

Kurye, hastanede yatan küçük Arap kızın peşine düşmüştür. Amacı ise, onu kaçırıp babasından fidye almak istemesidir. Kızın babası da, Arap topraklarındaki teröristlerin liderlerinden bir tanesidir. Bu yüzden ekibimiz onu yakalamıştır. Kız ve kendisi korum altındadır. Kurye kıza ulaşabilmek için Zeliş'i kullanmak ister. Onu arayarak gizli odasının numarasını öğrenmesini ister. Zeliş cesaretli davranır ve Selin'e durumdan bahseder. Ekip, Hüsnü'ye haber vermeden operasyon hazırlıklarına başlar. Hastanede Kurye'ye pusu kurarlar. Hüsnü, evden aldığı bilgiyle hastanenin yolunu tuttuğu sırada operasyon başlar. Kurye, hastane camından kaçtığı sırada Hüsnü ile karşı karşıya kalır. Ondan önce davranır ve onu vurarak esir alır. Telefondan da hem Zeliş'e, hem de ekibe rehine aldığı Hüsnü'yü izlettirir...