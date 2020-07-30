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Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap

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Giriş: 30.07.2020 14:03
Güncelleme:30.07.2020 14:32
Çağla Şıkel’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ayağıyla kapı açma videosu gündeme otururken Alişan’dan karşı atak geldi. Alişan’ın bacağıyla bagaj kapamaya çalıştığı ancak başaramadığı videoya Şikel’i etiketlemesiyle olay bir anda challenge’a (meydan okuma) dönüştü. Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap geldi. İşte Çağla Şıkel'in tek hamlede yaptığı o hareket...
Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap
Alişan’ın meydan okumasına Çağla Şıkel’den videolu cevap
Alişan’dan Çağla Şıkel'e meydan okuma!
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