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Aizanoi Antik Kenti'nde 2 metre 10 santim yeni heykel keşfedildi

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 16:04
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yeni keşifler yapıldı. Antik kente giden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları anlattı.
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