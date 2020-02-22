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22.02.2020

Afili Aşk’ın 35. yeni bölüm fragmanı izle! |Video

Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Afili Aşk’ın merakla beklenen 35’nci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kerem’in hastalanması Ayşe’yi derinden etkilerken Ayşe ve Ceyda arasında inanılmaz bir yarış başlıyor. Kerem'i ne kadar sevdiğini ve onu kaybetmek istemediğini anlayan Ayşe onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdır. İşte Afili Aşk’ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kerem'in hastalanmasıyla derinden sarsılan Ayşe, Kerem'i ne kadar sevdiğini ve onu kaybetmek istemediğini anlamış olur. Kerem ise yepyeni bir döneme girmiştir. Artık Ayşe ile olan durumunu çözmesi gerektiğini ve bir seçim yapması gerektiğini fark eder. Ayşe ise Kerem'i kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdır.

AYŞE VE CEYDA ARASINDA YARIŞ BAŞLIYOR

Kerem'i elde etmek için Ayşe ve Ceyda arasında inanılmaz bir yarış başlıyor. Kerem'i yeniden kazanmak için bu defa her şeyi göze alan Ayşe, sınır tanımıyor. Kerem ise kendine yeni ve sorunsuz bir hayat kurmaya çalışıyor.

Ayşe'nin planlarının farkında olan Ceyda da boş durmuyor. Kerem'i bir kez daha Ayşe'ye kaptırmamayı kafasına koyan Ceyda bu defa sağlam adımlarla ilerliyor. Ayşe ise Kerem'in karşısına öyle bir şekilde çıkıyor ki Kerem'in aklı başından gidiyor.

Peki iki kadın arasındaki bu soğuk savaş, hangi tarafın galibiyetiyle son bulacak?

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