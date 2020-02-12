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12.02.2020
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Soğuk savaş başlıyor
Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Afili Aşk’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk’ın 33. yeni bölüm fragmanında yeniden karşı karşıya gelen Ceyda ve Kerem arasında soğuk savaş başladı. Volkan’ın sevgililer günü için tuttuğu dağ evine birbirinden habersiz şekilde giden Kerem ile Ceyda ve Ayşe ile Ömer’in arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte 12 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlanacak Afili Aşk’ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder.
Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır
Volkan ve Gonca'nın daveti sonucu Ayşe ve Kerem cephesinde işler karışmıştır. Kerem Ceyda ile Ayşe'de Ömer ile tatile gelmiştir. İkili birbirlerini kıskandırmaya çalışsalar da duygularına söz geçirememektedir. Gururlarına yediremeseler de aşklarını sorgulamaktan kaçamazlar.
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