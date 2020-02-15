Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?

Afili Aşk 34. Bölüm Fragmanı yayında! Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk’ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni gününde ekrana gelecek olan Afili Aşk’ın 34’ncü bölümünde, geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Muhsin’in eline geçen fotoğrafla arayışa başlayan Ayşe ve Kerem bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Ayşe, babasını dolandıran kişinin kim olduğunu öğrenebilecek mi? İşte Afili Aşk’ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen 34'ncü bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni gününde ekrana gelecek olan Afili Aşk'ta geçmişin sırları yavaş yavaş ortaya çıkar. Muhsin'in eline geçen fotoğraf Ayşe'nin babasını zamanında dolandıran kişiyi de ele verecektir.

KEREM VE AYŞE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Kerem ve Ayşe bu kişiyi bulmak için iş birliği yapar. Kerem, fotoğraftakilerden birini hatırlar. Ancak düşündüğü şeyden emin değildir. Ayşe'yi bu konuda yalnız bırakmaz. Kerem ve Ayşe birlikte gittikleri yerde karşılaştıkları manzara ile şoke olurlar.

Peki onları bekleyen sürpriz nedir? Bu işin sonunda nasıl bir sonuca varılacaktır?

Afili Aşk yeni gününde yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!