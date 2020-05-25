Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu' | Video

Acun Ilıcalı Survivor çekimleri için gittiği Dominik’te mahsur kalmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın yanında olduğunu ilan etmişti. Altunkaya şimdi de TikTok’ta paylaştığı dans videosu ile gündeme geldi. Videoda Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'ya, 'Şeyma'nın küçük versiyonu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın çok konuşulan dans videosu...