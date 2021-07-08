08 Temmuz 2021, Perşembe
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Zülfü Livaneli’nin Baykal’ın hedef alan sözleri! AK Parti ve MHP’den ayrıştırıcı dile tepki geldi
CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili "Tipik bir Sünni, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." açıklamasına AK Parti ve MHP'den peş peşe tepkiler geldi. Livaneli'nin ayrıştırıcı ifadeleri tehlikeli ve antidemokratik olarak nitelendirildi.