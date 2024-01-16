ZTK'da 5. Tur heyecanı! 32 takım bir üst tura yükselmek için mücadele edecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugünden itibaren start alıyor. 3 gün boyunca 32 takım bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. A Spor muhabiri Engincan Çelik detayları aktardı.

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