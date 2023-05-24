Zorunlu deprem sigortasında değişiklik! Ödenen para 2 katına çıkacak

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun zorunlu deprem sigortasında değişikliğe hazırlandığı yakında uygulamaya konulacağı belirtildi. Değişiklikle birlikte hem ödenen hem de alınacak para 2 katına çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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