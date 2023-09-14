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Zonguldak'ta madende göçük: 1 ölü! 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 08:50
Zonguldak’ta dün maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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