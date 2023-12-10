Zonguldak’ta iki büyük heyelan

Zonguldak’ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) yıkıntının içinde kaldı. Ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada "300'ü aşkın ekip var burada. Çalışılacak alan geniş bir alan değil. Ekipler ihtiyat olarak bekleyecek. Kadavra köpeklerimiz ve teknik ekipmanlarımız var." dedi.