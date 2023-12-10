10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zonguldak'ta iki büyük heyelan

Zonguldak'ta iki büyük heyelan

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.12.2023 09:57
Zonguldak’ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) yıkıntının içinde kaldı. Ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada "300'ü aşkın ekip var burada. Çalışılacak alan geniş bir alan değil. Ekipler ihtiyat olarak bekleyecek. Kadavra köpeklerimiz ve teknik ekipmanlarımız var." dedi.
Zonguldak’ta iki büyük heyelan
Zonguldak'ta iki büyük heyelan
12 ilde terör operasyonu!
12 ilde terör operasyonu!
Katil İsrail’i şoke eden görüntü!
Katil İsrail’i şoke eden görüntü!
Katil İsrail’in işgal haritası!
Katil İsrail'in işgal haritası!
İYİ Parti’nin Ankara adayı Türkeş mi?
İYİ Parti’nin Ankara adayı Türkeş mi?
Katil İsrail’in Gazze katliamında 64. gün
Katil İsrail’in Gazze katliamında 64. gün
Muhalefette büyükşehir kavgası!
Muhalefette büyükşehir kavgası!
3 Mart süreci Akşener’i kızdırdı!
3 Mart süreci Akşener’i kızdırdı!
Acılı baba A Haber’e konuştu!
Acılı baba A Haber'e konuştu!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Antalya-Konya yolunda yoğun kar!
Antalya-Konya yolunda yoğun kar!
Duvar çöktü, 3 araç altında kaldı!
Duvar çöktü, 3 araç altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster