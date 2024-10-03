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Zonguldak'ta heyelan anı kamerada

Zonguldak'ta heyelan anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 14:48
Güncelleme:03.10.2024 14:48
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yol güzergahında heyelan oldu. Göçük anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
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