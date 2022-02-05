Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni bugün yapılacak. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Öte yandan Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlanacak.