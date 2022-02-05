05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2022 11:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni bugün yapılacak. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Öte yandan Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlanacak.
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Açıklama yapıldı! Hepsi yok edildi
Medeniyetlerin adası Rodos!
Medeniyetlerin adası Rodos!
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Zonguldak-Kilimli yolu hizmete giriyor
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya'da nasıl yankılandı?
Huzurun sağlandığı Hakkari’de kar festivali!
Huzurun sağlandığı Hakkari’de kar festivali!
Kılıçdaroğlu’nun saat ile imtihanı!
Kılıçdaroğlu’nun saat ile imtihanı!
Türkiye’den zulme karşı çağrı!
Türkiye'den zulme karşı çağrı!
Denizde yüzerken tarihi keşif!
Denizde yüzerken tarihi keşif!
Deniz üzerine şehir hastanesi yapılıyor!
Deniz üzerine şehir hastanesi yapılıyor!
Kritik Kiev zirvesi dünya basınında!
Kritik Kiev zirvesi dünya basınında!
CHP’de adaylık yarışı kızıştı!
CHP’de adaylık yarışı kızıştı!
İslam’a hakarete sert tepki!
İslam’a hakarete sert tepki!
Daha Fazla Video Göster