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Zonguldak-Kilimli yolu açılıyor! Başkan Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katılacak

A Haber
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Giriş: 05.02.2022 11:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli yolu ve tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine, canlı bağlantı ile katılacak. Dev projeyle 40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Akaryakıttan yıllık 155,2 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak. Prof. Dr. Teoman Şaban Duralı'ın adı iki tünelde yaşayacak. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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