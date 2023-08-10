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Znafartalar Zaferi'nin 108'inci Yılı

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Giriş: 10.08.2023 11:56
Anafartalar Zaferi’nin 108. Yıl dönümü münasebetiyle Conk Bayırı'ndaki Zafer Anıtı’nda tören düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu Barış Borlat aktardı.
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