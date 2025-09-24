Zirveye damga vuran anlar! Protokol mesajları ve Trump’ın yaşadığı aksilikler

Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Gazze konulu zirvede Başkan Erdoğan ile Donald Trump'ın masadaki konumları ve bayrakların dizilişi "protokol başarısı" olarak yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İlyas Bozkurt önemli değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan zirve sırasında Trump'ın yürüyen merdivende ve konuşma yaptığı prompterda yaşadığı teknik aksaklıklar da kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN