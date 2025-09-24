Zirveye damga vuran anlar! Protokol mesajları ve Trump’ın yaşadığı aksilikler

24 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 13:00
Güncelleme:24.09.2025 13:02
Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Gazze konulu zirvede Başkan Erdoğan ile Donald Trump'ın masadaki konumları ve bayrakların dizilişi "protokol başarısı" olarak yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İlyas Bozkurt önemli değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan zirve sırasında Trump'ın yürüyen merdivende ve konuşma yaptığı prompterda yaşadığı teknik aksaklıklar da kameralara yansıdı.
