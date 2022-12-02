Zırhlı muharebe araçları modernize edildi! 134 ZMA yenilendi

134 zırhlı muharebe aracı ASELSAN tarafından modernize edildi ve Mehmetçik’in kullanımına sunuldu. Ankara'daki törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapılan iyileştirmelerle araçların harekat kabiliyetinin en üst düzeye geldiğini söyledi.

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