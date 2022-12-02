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Zırhlı muharebe araçları modernize edildi! 134 ZMA yenilendi

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Giriş: 02.12.2022 12:40
134 zırhlı muharebe aracı ASELSAN tarafından modernize edildi ve Mehmetçik’in kullanımına sunuldu. Ankara'daki törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapılan iyileştirmelerle araçların harekat kabiliyetinin en üst düzeye geldiğini söyledi.
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134 ZMA yenilendi
134 ZMA yenilendi
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