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Zincirleme felaket! Gaziantep ve Mardin'de trafik kazası: 35 ölü, 57 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 11:05
Türkiye dün Gaziantep ve Mardin’den gelen iki benzer kaza haberiyle yasa boğuldu. İki şehirde de kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadılar. Mardin’deki kazada 20, Gaziantep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kaza ile ilgili olarak bölgede yaptığı inceleme sonrası 2 sürücünün gözaltına alındığını belirtti. Her iki kazayı da konuğumuz İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar ile detaylandırdık.
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