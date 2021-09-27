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Zincir  marketlerde soruşturma! Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 09:40
Güncelleme:27.09.2021 10:00
Vatandaşın cebini yakan fahiş fiyatlar sonrası zincir marketlere yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak. Rekabet Kurumu o kurumlara ceza verecek mi? Gıda ürünlerinde gramaj standardı nasıl sağlanacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak!
Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak!
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