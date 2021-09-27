27 Eylül 2021, Pazartesi
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Zincir marketlerde soruşturma! Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak
Vatandaşın cebini yakan fahiş fiyatlar sonrası zincir marketlere yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Zincir marketlerin sözlü savunması alınacak. Rekabet Kurumu o kurumlara ceza verecek mi? Gıda ürünlerinde gramaj standardı nasıl sağlanacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.