Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta hizmete giriyor! Milli gurur TOGG tünelden geçti

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, TOGG ile yeni Zigana Tüneli'nden geçti.

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