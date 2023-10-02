Zeytinburnu'nda istinat duvarı çöktü! Çöken istinat duvarı 4 araca zarar verdi

İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesinin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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