Zeytinburnu'nda faciayı önleyen kahraman bisikletçi konuştu: Kapı kapı dolaşıp böyle uyarmış

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı bina çöktü. Binada bisiklet dükkanı bulunan ve dün gece binadan sesleri duyan Özkan Şener kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardı. Özkan Şener, "Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." dedi.