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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığında 12 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2023 10:04
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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