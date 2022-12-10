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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 18:16
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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