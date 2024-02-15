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Zeynel Abidin Beyazgül sahada! Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçim çalışmasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 13:20
Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül sahada çalışmalarını sürdürüyor. Zeynel Abidin Beyazgül A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’a özel açıklamalarda bulundu.
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