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Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan mı çekiliyor?

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Giriş: 25.03.2024 11:58
24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini söyledi.
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