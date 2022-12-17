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Zengin: Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 11:29
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddialarıyla ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. "önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. " diyen Zengin, başörtüsü teklifi içinse muhalefete "destek verin" çağrısını tekrarladı. AK Partili Zengin, EYT ve erken seçim tartışmaları ile ilgili de önemli mesajlar verdi.
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