Zengin: Seçim tarihi 1-2 hafta öne gelebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddialarıyla ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. "önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. " diyen Zengin, başörtüsü teklifi içinse muhalefete "destek verin" çağrısını tekrarladı. AK Partili Zengin, EYT ve erken seçim tartışmaları ile ilgili de önemli mesajlar verdi.