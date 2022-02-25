25 Şubat 2022, Cuma
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Zelenskiy'nin "Müzakere masasına oturalım" çağrısına Putin'den yanıt: Hazırız
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşının 2. gününde Putin’e seslendi. Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." dedi. Zelenskiy'nin müzakere çağrılarına ilk kez yanıt veren Putin dünyaya ilan etti: Müzakereye hazırız...