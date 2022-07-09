Zelenskiy’den Türkçe ’Kurban Bayramı’ mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Zelenskiy mesajında, "Fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.