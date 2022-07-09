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Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı

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Giriş: 09.07.2022 17:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Zelenskiy mesajında, "Fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy’den Türkçe ’Kurban Bayramı’ mesajı
Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı
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