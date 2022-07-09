09 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zelenskiy’den Türkçe 'Kurban Bayramı' mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Zelenskiy mesajında, "Fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna’daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.