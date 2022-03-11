11 Mart 2022, Cuma
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Zelenskiy'den kimyasal silah açıklaması: İddialar doğru değil kimyasal silah geliştirmedik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı ve Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah üretiliyor iddialarına cevap verdi, "Topraklarımızda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi" dedi. Önceki gün ABD'den gelen "Rusya Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir" açıklamalarını hatırlatan Zelenskiy "Rusya bize karşı benzer bir şey yaparsa, en ağır yaptırım yanıtını alacaktır. " şeklinde konuştu.