Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan’dan kritik temas

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin arttığı son günlerde Türkiye bugün önemli bir ismi ağırlayacak. Ukrayna devlet başkanı Zelenski bugün İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ayrıntıları Mahmut Keşan aktardı. İki ismin görüşmesinin birçok ülke tarafından takip edildiğinin altını çizen Mahmut Keşan, “Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim söz konusu. Bugün yapılacak görüşme gerilimin düşürülmesi için önemli bir adım olacak. Görüşmede bölgesel konular ele alınacak. Donbass krizi masaya yatırılacak. Savunma yönünde de ele alınacak konular da var. Geçtiğimiz zaman diliminde malum Ukrayna, Bayraktar İHA’lar aldı. Bunlar görüşülecek. Koronavirüse karşı atılacak ortak adımlar görüşülecek.” dedi.

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