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Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:28
Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve tahıl anlaşmasının devamı için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye geliyor. Ayrıntıları A Haber Mert Hacıalioğlu aktardı.
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