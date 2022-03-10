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Zelenskiy: Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine el konulacak

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Giriş: 10.03.2022 15:24
Son dakika haberine göre… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 1'i çocuk 3 kişinin Mariupol'deki hastane saldırısında öldüğünü söyledi. Hastanede hasta bulunmadığı iddialarının ise yalan olduğunu açıkladı. Zelensky, Ukrayna'da Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine zorla el konulmasına ilişkin bir yasa imzaladı.
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