10 Mart 2022, Perşembe
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Zelenskiy: Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine el konulacak
Son dakika haberine göre… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 1'i çocuk 3 kişinin Mariupol'deki hastane saldırısında öldüğünü söyledi. Hastanede hasta bulunmadığı iddialarının ise yalan olduğunu açıkladı. Zelensky, Ukrayna'da Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine zorla el konulmasına ilişkin bir yasa imzaladı.