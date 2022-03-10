Zelenskiy: Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine el konulacak

Son dakika haberine göre… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 1'i çocuk 3 kişinin Mariupol'deki hastane saldırısında öldüğünü söyledi. Hastanede hasta bulunmadığı iddialarının ise yalan olduğunu açıkladı. Zelensky, Ukrayna'da Rusya Federasyonu ve sakinlerinin mülklerine zorla el konulmasına ilişkin bir yasa imzaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN