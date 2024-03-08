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Zelenskiy İstanbul'a geldi! Ukrayna savaşı masada

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 14:31
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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