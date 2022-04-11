Zelenskiy Güney Kore parlamentosuna konuştu: Rusya yeni saldırı için on binlerce asker yığıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski, Güney Kore parlamentosunda milletvekillerine hitap etti. Rusya'nın bir sonraki saldırısı için on binlerce asker yığdığını söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın sadece Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa'yı tehdit ettiğini söyledi.

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