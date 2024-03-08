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Zelenskiy bugün Türkiye’ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 06:23
Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve tahıl anlaşmasının devamı için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan Zelenskiy'i İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırlayacak.
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Zelenskiy bugün Türkiye’ye geliyor
Zelenskiy bugün Türkiye’ye geliyor
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