Zelenski’den Putin’le görüşme şartı! Yüz yüze zirve için ’Türkiye’ dedi

Dünya gündeminde günlerdir ilk sırada yer alan konu yine Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye, sürecin başından beri barışın sağlanması için aktif çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü. Rusya ve Ukrayna heyetleri, kalıcı ateşkesi sağlamak amacıyla üç kez İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Ancak liderler Putin ve Zelenski henüz doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, olası liderler buluşmasında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkeyi işaret etti. Türkiye, uluslararası diplomaside barışın tesisi için kritik bir arabuluculuk rolü üstleniyor. Süreç, bölgesel ve küresel güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Barış umutları, İstanbul’daki diplomatik temaslarla canlı tutuluyor.

