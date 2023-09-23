23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 49 gözaltı var

Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: 49 gözaltı var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2023 09:27
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Programında neler var?
Programında neler var?
Temizlik malzemelerindeki ölüm tehlikesi!
Temizlik malzemelerindeki ölüm tehlikesi!
Tarımsal destek ödemeleri başladı
Tarımsal destek ödemeleri başladı
Yapay zeka robotu ChapGPT’ye hırsızlık davası!
Yapay zeka robotu ChapGPT’ye hırsızlık davası!
Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
Diyalog süreci Yevlah’ta başladı!
Diyalog süreci Yevlah'ta başladı!
Başkan Erdoğan’ın kuzeni Mutlu vefat etti
Başkan Erdoğan'ın kuzeni Mutlu vefat etti
Ukrayna Kırım’a saldırıları artırdı!
Ukrayna Kırım'a saldırıları artırdı!
CHP’de kavgalı kongreler!
CHP’de kavgalı kongreler!
AK Parti ve MHP yerel seçim masaya oturacak!
AK Parti ve MHP yerel seçim masaya oturacak!
Bakan Fidan’ın diplomasi trafiği sürüyor!
Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor!
Eski İP’li Ağıralioğlu’ndan Bay Kemal’e salvo
Eski İP'li Ağıralioğlu'ndan Bay Kemal'e salvo
Daha Fazla Video Göster