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Zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 kişi yakalandı

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Giriş: 03.11.2023 09:09
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton100 kg uyuşturucu ele geçirildi.” dedi.
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