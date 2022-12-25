Zehir tacirlerine darbe

Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ve likit esrar ele geçirildi. Detayları Edirne'de bulunan A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.

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